Verrassende transfer: 1B-club kan speler van Feyenoord binnenhalen

Vorig seizoen werd hij door Feyenoord nog verhuurd aan RKC, maar komend seizoen speelt hij voor KMSK Deinze. Achraf El Bouchataoui, een 22-jarige middenvelder, tekende een contract voor twee seizoenen met een optie op een derde bij de 1B-club.

Nochtans wou ADO-trainer Dirk Kuijt hem ook graag binnenhalen, maar op de clubwebsite legt het Feyenoord-jeugdproduct zijn keuze uit. “Ik heb voor KMSK Deinze gekozen omdat het plan van de club mij heel erg aanspreekt en ik er veel potentieel in zie", laat El Bouchataoui weten.

"Ook op persoonlijk vlak is het een mooie stap om mezelf als speler en individu verder te ontwikkelen in een sterke competitie."

Sportief directeur Adrián Espárraga omschrijft het jeugdproduct van Feyenoord als 'een geweldige middenvelder die op verschillende posities kan spelen'. "Hij was in fantastische vorm bij Feyenoord en we hopen dat hij zijn kwaliteiten ook hier op het veld laat zien. Hij blinkt echt uit in balcontrole en passes en is een toptalent in dat aspect."