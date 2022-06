Club Brugge-target wiens transfer in het water viel, heeft bij zijn club van vorig seizoen getekend

Club Brugge had zwaar ingezet op de komst van Benik Afobe, maar de deal met Stoke City voor de 29-jarige aanvaller ging uiteindelijk niet door. De spits heeft nu wel een nieuwe club gevonden.

Afobe tekende een contract voor een jaar bij Millwall, de club waar hij vorig seizoen door Stoke aan werd uitgeleend. Hij maakte er indruk, maar had zijn zinnen gezet op een transfer naar een grotere club. Dat de deal met Club niet doorging, was een serieuze streep door de rekening.

Millwall bleef hem in het oog houden tijdens de onderhandelingen, want hij had indruk gemaakt op de technische staf van de club. Nu is er dus een akkoord gevonden.