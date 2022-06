Mensenrechtenorganisatie Amnesty niet te spreken over nieuw shirt van Newcastle United

Newcastle werd vorig jaar overgenomen door een Saoedi-Arabische investeringsgroep. De vrees van de mensenrechtenorganisaties was toen al dat de club zou gebruikt worden om een positief beeld van het land, waar de mensenrechten nog steeds niet nageleefd worden, op te hangen.

"Ondanks de beloftes dat de club onafhankelijk zou blijven van de Saoedische eigenaren lijkt het nu duidelijk dat het regime Newcastle probeert te gebruiken om een positief beeld van het land te schetsen. Iedereen moet deze Saoedische propaganda tegenwerken. Wees je bewust van wat er in het land gebeurt. Sport mag hier niet voor gebruikt worden", klinkt het bij Amnesty.

