📷 Newcastle stelt nieuw shirt voor en... gaat in Saoedische kleuren voetballen

Newcastle United heeft namelijk een shirt in groen en wit voorgesteld. Het gaat dan wel om een derde shirt waar voor bekerwedstrijden in zullen worden afgewerkt, maar het blijft een afwijking van de normale kleuren.

En geen toeval. Groen en wit zijn namelijk de kleuren van de vlag én shirts van Saoedi-Arabië. Meer zelfs: de accenten van het shirt lijken héél hard op het shirt van de Saoedische nationale ploeg.

👕 #NUFC's 2022/23 third kit is now available to order! #BetterNeverStops



