OFFICIEEL: voormalige jeugdspeler van Sevilla komt Deinze versterken in de Challenger Pro League

Opnieuw een opvallende transfer bij Deinze. Een Spaanse rechtsachter met een verleden bij Sevilla komt de ploeg uit de Challenger Pro League versterken.

De 24-jarige Gonzalo Almenara Hernández zal vanaf dit seizoen bij KMSK Deinze voetballen. De rechterflankverdediger heeft een contract getekend voor twee seizoenen, met nog een optie voor een bijkomend jaar.

Almenara doorliep zijn jeugdopleiding bij Algeciras en Sevilla. Daar schopte hij het tot de U19 en Sevilla C. Tijdens zijn jeugd waren er nadien nog passages bij RB Linense en Los Barrios, vooraleer terug te keren naar Algeciras. De club uit Andalusië is actief in de Segunda Division.

Welkom, Gonzalo Almenara! 🧡🖤



De Spaanse rechtsachter tekent een contract voor 2 seizoenen plus optie ✍️



Meer info via 👉 https://t.co/9qHakSEOIB#Together818 pic.twitter.com/YpYudFccZE — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) June 30, 2022

Almenara maakt zich nu op voor zijn eerste buitenlands avontuur en dat komt er dus aan in Deinze. "Almenara is een krachtige rechtsback die ook op andere posities kan spelen. Hij heeft een hoog tempo en past dus perfect bij de speelstijl in 1B. Ik denk dat hij zeker een meerwaarde zal zijn aan onze ploeg omwille van zijn leiderschap, drive en dagelijkse inzet", beweert Espárraga, de sportief directeur van Deinze.