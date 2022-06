Online haat of racisme? In het Verenigd Koninkrijk kan je daar nu ook een stadionverbod voor krijgen

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze zich gebogen over het probleem van de online haatboodschappen en racisme. Wie zich daaraan schuldig maakt kan vanaf nu ook een stadionverbod oplopen.

Beledigende reacties op sociale media of websites, het was schering en inslag de laatste jaren. Zo kregen Bukayo Saka, Jadon Sancho en Marcus Rashford nog heel wat vuil over zich heen na hun penaltymissers in de EK-finale tegen Italië.

Het gerecht in het Verenigd Koninkrijk heeft nu aangekondigd dat wie daarop betrapt wordt een stadionverbod zal krijgen. Ze erkennen het steeds groter wordende probleem. "De nieuwe wetgeving laat ons toe om in te grijpen tegen racisme en haat op het internet", aldus de aanklager.