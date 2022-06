'Twee Engelse topploegen vechten voor Tielemans' - Transfer lijkt nog niet voor meteen

Youri Tielemans heeft geweigerd zijn contract bij Leicester City te verlengen en wil zich in de Champions League tonen. Na Arsenal is er nu nog een tweede ploeg die interesse zou tonen.

De Britse pers weet dat ook Tottenham zich zou willen moeien in de debatten en in ruil Harry Winks richting Leicester sturen. De interesse van Arsenal dateert al van veel langer en is ook concreet. Maar Tielemans en zijn entourage willen de kat eerst uit de boom kijken. Zoals steeds wil de 25-jarige middenvelder een weloverwogen beslissing maken.

Er waren ook geruchten over een transfer naar Real Madrid, maar dat mag met een serieuze korrel zout genomen worden. Tottenham heeft een streepje voor, want zij zijn rechtstreeks geplaatst voor de Champions League. Arsenal speelt Europa League.