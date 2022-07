Opvallend: Duitse tabloid moet journaliste weghalen bij Bayern omdat... ze een relatie heeft met coach Nagelsmann

Julian Nagelsmann, coach van Bayern München en één van de meest geroemde trainers ter wereld, heeft een nieuwe liefde. Niet meteen wereldnieuws natuurlijk, maar in Duitsland is er toch wat commotie over. Want het gaat om een journaliste die de club van dichtbij volgt. Of volgde...

Want tabloid BILD liet gisteren weten dat ze hun journaliste, Lena Wurzenberger (30), weghalen bij de club omdat ze een relatie heeft met de topcoach. Nagelsmann scheidde onlangs van zijn vrouw met wie hij twee kinderen heeft. Wurzenberger is dus zijn nieuwe vlam. Die volgde tot gisteren dus de club van dichtbij en had onlangs nog een interview met nieuwe aanwinst Sadio Mané. Om de vrede met de club te bewaren haalde BILD haar dus weg en kan het koppel hun relatie openbaar maken. De club was trouwens al een tijdje op de hoogte. FC-Bayern-Trainer - Julian Nagelsmann liebt BILD-Reporterin https://t.co/V8PXf3HZcp #Fussball #News #Sport — Bild FUSSBALL (@Fussball_Bild) June 29, 2022