Straffe woorden bij Lyon nadat Manchester United hun transfer kaapte: "Voorzitter en ik zijn blij dat we 's nachts niet door politie van ons bed zullen gehaald worden"

Tyrell Malacia leek op weg naar Olympique Lyon tot Manchester United zich in de zaak moeide. De linksback van Ajax is in elk geval niet meer welkom bij de Franse club en algemeen directeur Vincent Ponsot liet zich hard uit over het geval tijdens de voorstelling van Corentin Tolisso.

"Als we niet over de middelen beschikken om aankopen te doen, kunnen we in het algemeen geen spelers van dit niveau binnenhalen. Of ze nou van Lyon houden of niet. Het is dus zeker geen geldkwestie", aldus Ponsot. "Laat ik aan de andere kant heel duidelijk zijn: dit instituut is altijd sterker dan welke speler ook. We krijgen soms verzoeken, zo zit de voetballerij nou eenmaal in elkaar, die we niet accepteren. Dat zorgt er soms voor dat transfers in het water vallen, Maar we zoeken nog steeds een linksback en zullen dan ook een goede linksback vinden."

Blijkbaar denkt heel de club er zo over, want hij sprak ook voor voorzitter Jean-Michel Aulas. "Ik denk dat de voorzitter blij is dat hij 's nachts rustig kan slapen en niet van zijn bed wordt gelicht in de vroege ochtend. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor mij."

Over wat er allemaal gebeurde, wil hij wel niet uitwijden. "De hele kwestie had eigenlijk dinsdag al afgerond moeten zijn, maar het is nog steeds niet rond, dus zeg het maar. Hij heeft daar nog niet getekend, maar wij hebben geen interesse meer. De oprechtheid van de club is namelijk belangrijker. We zijn er trots op dat we voor zo'n club mogen werken."