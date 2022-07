PSV bouwt superteam, spits wil alvast zijn oude gemiddelde halen: "Er staan hier heel mooie dingen te gebeuren"

PSV is nieuwe trainer Ruud van Nistelrooy een topteam aan het schenken. Antwerp-target Guus Til is ook al onderweg naar de Eindhovenaren en gisteren haalden ze Luuk de Jong terug naar de club. De man die eerder al meer dan 100 keer scoorde voor PSV is blij met zijn overgang.

De Jong speelde vorig seizoen voor Barcelona, maar moest terugkeren naar Sevilla. Daar waren zijn speelkansen ook gering en PSV verloste hem. "Voor mij was deze keuze niet heel moeilijk om te maken. De club is iets heel moois aan het neerzetten en daar wil ik onderdeel van uitmaken. Het voelt alsof er hier iets moois staat te gebeuren. Het geeft een geweldig gevoel om terug te keren en ik vond het prachtig dat veel fans erop hoopten", zegt hij op de clubwebsite.

De Jong was in Nederland een echte doelpuntenmachine. "Ik kan niet wachten om weer doelpunten te maken voor PSV en hoop het hele stadion daarna weer te zie springen. Samen kunnen er dit seizoen mooie dingen gebeuren. In alle jaren dat ik hier speelde, zijn we voor de titel gegaan. Het lijkt me logisch dat ik dat weer wil doen. Daarnaast wil ik met PSV de Champions League in. Het is fantastisch om op dat podium te kunnen voetballen."