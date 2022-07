Lokeren-Temse haalt 35-jarige prijsschutter op bij promovendus Dender

KSC Lokeren-Temse heeft zich dit weekend verzekerd van de diensten van Esteban Casagolda (35 jaar) de topscorer van FC Dender van het afgelopen seizoen waarmee hij de promotie naar 1B verzekerde.

Casagolda is een diepe spits van Spaans-Uruguayaanse afkomst van 1.87m met een rijk verleden in 1B. Hij speelde onder andere voor Union, Dender en OHL waar hij telkens club-topschutter werd. Ondanks zijn leeftijd is Casagolda nog steeds topfit, stond in bijna elke wedstrijd aan de aftrap, en behoorde in 1e Nationale opnieuw tot de meest doeltreffende spitsen van de reeks.

Esteban Casagolda besliste zelf om zijn contract bij FC Dender niet te verlengen. “Ik had de optie om bij Dender te blijven en mee in het 1B-verhaal te stappen, maar we raakten er niet uit. Toen is Lokeren – Temse snel op de kar gesprongen en ze gaven meteen het gevoel dat ze me er zeer graag bij wilden. Het is een club met een grote historie en veel ambitie, iets wat me op het lijf geschreven is. Ik wil met deze club promoveren naar 1e Nationale, dat is duidelijk. Bovendien zorgen de vele supporters voor extra motivatie op het veld. Ik kijk er naar uit om op 14 juli van start te gaan.”

Steven De Proost, bestuurder van onze club: “Toen bekend geraakte dat Esteban zou vertrekken bij FC Dender hebben we als sportieve cel meteen gehandeld. De speler raakte snel overtuigd van het project dat we aan het opbouwen zijn met onze club en de bijhorende visie van onze nieuwe trainersstaf. Door de komst van Casagolda zijn we nu ook diep in de spits voldoende gewapend om een heel seizoen (34 matchen) mee te strijden.”