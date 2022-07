Kapers op de kust! Europese grootmacht wil Chelsea de loef afsteken voor De Ligt

Matthijs de Ligt gaat zo goed als zeker Juventus verlaten. Zijn nieuwe bestemming leek Chelsea te worden, maar volgens BILD is er een kaper op de kust verschenen. Bayern München heeft zijn oog laten vallen op de Nederlandse centrale verdediger.

De sportkrant weet dat er al contact geweest is tussen de twee clubs. Bayern is geïnteresseerd, maar Juve vraagt zo'n 80 miljoen voor zijn verdediger en het is maar de vraag of de Duitse Rekordmeister dat wil neertellen. De Ligt heeft in Turijn nog een contract tot 2024 en wou tot nu toe niet meer verlengen.

Chelsea had al eerder interesse en zou ook al een bod gedaan hebben. Dat werd ontoereikend gevonden door de Oude Dame, maar door de interesse van Bayern zou er wel eens een stroomversnelling in het dossier kunnen komen.