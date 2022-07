🎥 IJverige Lukaku werkt zich tijdens laatste vakantiedagen al stevig in het zweet

Woensdag begint Internazionale aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het wordt een belangrijk seizoen voor Romelu Lukaku, die in de Laars weer wil tonen wat hij in zijn mars heeft.

Via sociale media deelde Lukaku gretig beelden waarop te zien is hoe hij zich, samen met ploegmaat André Onana -overgekomen van Ajax-, in het zweet werkt.

De eerste competitiewedstrijd voor Big Rom staat gepland op 13 augustus. Dan gaat vicekampioen Inter op bezoek bij Lecce.

And now Lukaku scored against Onana and screamed in his face. These two man, too much 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zqWnxRJUKz