Jeugdproduct Anderlecht en met verleden bij Zulte Waregem speelt weer in de Eredivisie

Michaël Heylen, jeugdproduct van Anderlecht en in het verleden ook actief bij Zulte Waregem en Westerlo, gaat in de Eredivisie voetballen. De verdediger tekende een contract bij de kampioen van de Keuken Divisie, De Nederlandse tweede klasse.

Heylen speelde in 2019 al voor Emmen nadat hij Zulte Waregem transfervrij verliet. Na het onderbreken van het seizoen werd zijn contract niet verlengd, maar nu haalt de promovendus hem na twee seizoenen Sparta Rotterdam dus terug. ugdproduct van Anderlecht heeft inmiddels 63 wedstrijden op de teller staan in de Eredivisie.

"Ik ben erg blij om terug te zijn bij FC Emmen. De spelersgroep is natuurlijk grotendeels anders, maar er heerst nog steeds een familiegevoel. Ik ben de club de afgelopen seizoenen natuurlijk blijven volgen en vond het prachtig dat het kampioenschap werd behaald. Nu gaan we weer voor een mooi seizoen in de Eredivisie", zegt hij op de clubwebsite.