Dembélé blijft dan toch bij Barcelona, maar moet groot deel van loon inleveren

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de soap rond het contract van Ousmane Dembélé. De Fransman weigerde te verlengen waardoor hij vrij con vertrekken, maar tekent alsnog bij.

Het heeft enige tijd geduurd maar uiteindelijk heeft Ousmane Dembélé toch water bij de wijn gedaan. Volgens Mundo Deportivo levert de Franse aanvaller maar liefst 40% van zijn salaris in om bij Barcelona te blijven. Dembélé zou nog steeds een slordige zeven miljoen euro per jaar verdienen in Spanje.

De Fransman van nog steeds maar 25 kon rekenen op interesse van het buitenland. Barcelona coach Xavi had eerder wel laten weten de aanvaller er graag bij te hebben wanneer de Catalanen naar de Verenigde Staten afreizen voor enkele oefenwedstrijden.