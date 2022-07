Real Madrid laat dure aankoop Jović na drie jaar gaan

Luka Jović beleefde allesbehalve een droomperiode bij Real Madrid. In 2019 nam de Koninklijke de Servische topspits over voor 63 miljoen euro van Eintracht Frankfurt.

Real Madrid op sociale media heeft het afscheid van wel een hele dure aankop aangekondigd. Jović was een van de smaakmakers van Frankfurt wanneer hij in de zomer van 2019 werd verkocht aan de Spaanse recordkampioen. Echter kwam de spits niet veel aan spelen toe en werd de 24-jarige opnieuw uitgeleend aan de Duitsers. In 51 wedstrijden voor Real kwam hij aan drie doelpunten en vijf assists.

Zijn volgende bestemming is Italië waar hij in het shirt van ACF Fiorentina zal spelen. In de hoop om zijn carrière te herlanceren.