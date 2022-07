Wegen van Ziyech en zaakwaarnemer scheiden

Hakim Ziyech heeft afscheid genomen van zijn zaakwaarnemer Nakhli Mondial. "Voortaan wil ik mijn beslissingen zelf nemen."

De aanvaller, die voorlopig nog bij Chelsea speelt, deelde een bericht op zijn sociale media met het nieuws dat de samenwerking met zijn zaakwaarnemer Nakhli Mondial stopt. Voortaan wil Ziyech meer zelfstandig te werk gaan.

"Ik ben op een punt gekomen in mijn leven waar ik voel dat het tijd is om zelf de volledige controle te nemen over mijn beslissingen. Voortaan wil ik de professionele beslissingen in mijn carrière zelf bepalen." Aldus de ex-Ajacied.

Ziyech wordt nadrukkelijk gelinkt met AC Milan.