Carl Hoefkens: "Wie denkt dat er nu plots zeven jeugdspelers in de ploeg gaan staan bij Club Brugge: dat is niet het geval"

Carl Hoefkens is bezig aan zijn eerste weken als T1 van Club Brugge. Blauw-zwart staat aan de vooravond van een lang en zwaar seizoen, waarin gestreden wordt voor de vierde titel op rij.

Carl Hoefkens oogstte de voorbije jaren heel wat lof binnen Club Brugge over de manier waarop hij met de jeugdspelers omging. De T1 beseft maar al te goed dat fans de komende seizoenen heel wat jongens uit de eigen kweekvijver willen zien spelen in Jan Breydel, maar Hoefkens tempert die verwachtingen meteen.

"Het klopt dat ik mijn ervaring vooral heb opgedaan met jonge gasten. Ik was erg betrokken bij het verhaal van Club NXT. Maar wie denkt dat er nu plots zeven jeugdspelers in de ploeg gaan staan: dat is zeker niet het geval", geeft Hoefkens aan in Het Nieuwsblad. "Ik wil met Club stappen zetten in het ontwikkelen, maar ook in het winnen! Dus ik kan het mij niet permitteren om zomaar kansen te geven."

Een van de jongens die vorig seizoen onder Alfred Schreuder helemaal naar het achterplan verdween, is Noah Mbamba. De jeugdinternational denkt/dacht aan een vertrek. Hoefkens is de geknipte man om het jonge talent aan boord te houden. "Noah is een toptalent, maar ik kan nu al zeggen dat er nooit een trainer is geweest die harder voor hem was dan ik op dit moment. Ik ben veeleisend, ook voor de andere talenten. Het is aan hen om kansen af te dwingen", besluit Hoefkens.