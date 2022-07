🎥 Tottenham komt aan voor zomerstage en wordt verwelkomd door... eigen speler

Tottenham Hotspur is op zomerstage begonnen en die locatie hebben ze zorgvuldig uitgekozen.

De Spurs trokken namelijk naar Zuid-Korea. Niet slecht van de PR-afdeling aangezien ze met Heung-Min Son de bekendste en beste Zuid-Koreaanse voetballer in hun rangen hebben.

En die Son hoefde zich niet ver te verplaatsen voor de stage want de winger was nog in zijn thuisland. Het leverde leuke taferelen op aan de luchthaven want Son stond zijn ploegmaats op te wachten met een bordje 'Welcome to Seoul' alsof hij een taxi-chauffeur was die zijn passagier kwam oppikken op het vliegveld.