Eden Hazard gelooft erin en staat deze week opnieuw op het trainingsveld bij Real Madrid

Rode Duivel Eden Hazard hoopt om zich dit seizoen te kunnen laten zien bij Real Madrid.

Zal het komende seizoen hét seizoen van Eden Hazzard worden? Sinds zijn vertrek bij Chelsea in 2019, is de 31-jarige winger nooit meer echt dezelfde geweest op het veld, tot grote teleurstelling van de fans van Real Madrid. Zij zagen in Hazard een vervanger voor Ronaldo, zeker voor de transfersom van 115 miljoen euro.

Maar door vele blessures kwam et er nooit van voor Hazard in Madrid. Volgens trainer Carlo Ancelotti en Hazard zelf staan de sterren echter goed voor een seizoen grand cru van Hazard. Nog licht gehinderd door een kleine blessure de voorbije weken, zal Hazard donderdag zijn comeback maken in de voorbereiding bij Real Madrid. Als Hazard een goed seizoensbegin kent, kan hij bij de Rode Duivels schitteren op het WK in Qatar.