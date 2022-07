Verdwijning Musonda bij Zulte Waregem ineens wereldnieuws: Marca maakt er zelfs groot stuk over

De verdwijning van Charly Musonda bij Zulte Waregem heeft de wereldkranten gehaald. De 25-jarige middenvelder kon een contract versieren bij Essevee, maar verdween spoorloos.

Bij Zulte Waregem hebben ze hem al opgegeven. De middenvelder was op proef bij de club, maar vroeg een paar dagen bij zijn familie te kunnen doorbrengen. Dat is nu bijna drie weken geleden en niemand heeft nog iets van hem vernomen.

Aangezien hij ooit bij Real Betis speelde, heeft nu ook Marca het verhaal opgepikt. De verdwijning van Musonda is ook in andere landen nieuws en verschillende buitenlandse sites hebben er een artikel over geschreven. Niemand heeft hem sindsdien nog gehoord of gezien.