OFFICIEEL: Andreas Pereira verlaat Manchester United definitief en gaat opnieuw in de Premier League aan de slag

Andreas Pereira (26) werd in ons land geboren en doorliep de nationale Belgische jeugdploegen, maar koos uiteindelijk voor de Braziliaanse nationale ploeg. De voorbije seizoenen werd hij door Manchester United uitgeleend aan diverse ploegen, nu verlaat de middenvelder Old Trafford definitief.

Het zat er al langer aan te komen en maandagmiddag werd het ook officieel: Andreas Pereira zet zijn loopbaan verder bij Fulham. De promovendus in de Premier League haalt Pereira voor vier seizoenen (met optie op een extra jaar) naar Craven Cottage voor een niet nader genoemde transfersom.

Pereira werd opgeleid bij PSV, van waaruit hij in 2012 naar Manchester United vertrok. In Manchester kon de Braziliaan zich nooit als certitude opwerpen. Uitleenbeurten aan Granada, Valencia, Lazio en Flamengo waren de voorbije jaren zijn deel.

Na tien jaar staat Pereira niet langer op de loonlijst bij Manchester United. "Manager Marco Silva was erg belangrijk in mijn beslissing om naar Fulham te komen. Ik heb heel veel met hem gesproken. Ik wil de komende seizoenen mijn uiterste best doen om Fulham te bregen waar ze horen te staan", laat Pereira weten in een reactie op de clubwebsite.