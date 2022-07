Ervaringsdeskundige van Club geeft De Ketelaere raad voor transfer: "Laten we hopen dat hij het kan waarmaken"

Charles De Ketelaere neemt geen risico's meer. In de laatste oefenmatch speelde hij niet meer mee bij Club Brugge. Die transfer naar AC Milan zit eraan te komen en Simon Mignolet weet wat hem wacht.

Mignolet heeft ervaring met zulke situaties. Voor De Ketelaere is het nu wachten tot Milan met een bod van meer dan 30 miljoen komt. “Die jongen weet ook nog niet wat er op hem afkomt, hè”, aldus Mignolet in Het Nieuwsblad. “Hij leeft nu in een roes, wat normaal is. Toen ik vroeger voor een ­transfer stond, was dat net zo."

"Charles is hier ook gewoon goed omringd. Hier zitten genoeg ­ervaren jongens aan wie hij ­vragen kan stellen. Maar hij is zelf een slimme gast, die weet wat hij wil. We zullen zien hoe het nu evolueert, maar dit is alleen maar positief voor hem en eigenlijk voor álle partijen. Laten we hopen dat hij het kan waarmaken, waar hij ook naartoe gaat.”