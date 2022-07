Officieel: Nani pakt zijn valiezen en trekt naar Australië

Hoe zou het nog zijn met de Portugese voetbalster Nani? Wel, hij trekt naar Australië, zes maanden nadat hij zijn terugkeer in Europa maakte bij Venezia.

Na passages in Engeland, Turkije, Spanje, de Verenigde Staten en dus ook Italië, gaat Nani nu Australië ontdekken. De voormalige Portugese international (35 jaar, 112 selecties) heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan Melbourne Victory.

Zijn nieuwe club werd vorig seizoen uitgeschakeld in de halve finales van de play-offs. Nani is zo de meest bekende speler die recent de beslissing maakte om in de Australische A-League te gaan voetballen. Een stap die Alessandro Del Piero ook zette in 2012.

Uiteraard zijn ze bij Melbourne in de wolken. "Nani heeft al een ongelooflijke carrière gehad, bij zijn clubs en als international", aldus trainer Tony Popovic. "Van wat ik gezien heb van de fans van Melbourne, is de sfeer vergelijkbaar met die in Europa. Ik kijk er naar uit om voor hen te spelen", zegt de speler zelf.