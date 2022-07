Verhoogd bod AC Milan blijft uit: Charles De Ketelaere komt woensdag voor het eerst dit seizoen in actie bij Club Brugge

Leeds United werd vakkundig afgewimpeld, want Charles De Ketelaere (21) wil naar AC Milan. Ook de Italiaanse landskampioen wil de Rode Duivel maar wat graag naar San Siro halen. Alleen het prijskaartje blijft voer voor discussie.

Een eerste bod werd door Club Brugge geweigerd. Op een nieuw, verhoogd bod van AC Milan blijft het vooralsnog wachten. En dus moet Club Brugge iets doen. Charles De Ketelaere was afgelopen zaterdag (2-4 nederlaag tegen Kopenhagen) de enige speler die niet in actie kwam. Alles deed vermoeden dat een overgang in de afrondende fase zat, wat niet het geval blijkt te zijn.

En dus zal Charles De Ketelaere woensdag minuten krijgen in het oefenduel tegen Utrecht. Dat laat HLN weten. Het is voor het eerst dit seizoen dat CDK een wedstrijd zal spelen. Net als de andere Brugse internationals keerde de Rode Duivel pas begin juli terug. De kans lijkt ook groot dat De Ketelaere zondag in de Supercup tegen KAA Gent op het veld zal verschijnen.