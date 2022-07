🎥 Arturo Vidal verlaat Europa en trekt naar Flamengo

Arturo Vidal heeft gekozen voor een avontuur buiten Europa. Hij gaat voor Flamengo voetballen.

In 2007 plukte Bayer Leverkusen Arturo Vidal weg bij Colo Colo, waar hij uit de jeugd kwam. Bij Leverkusen brak hij in 4 seizoenen door en hij versierde een transfer naar Juventus. Daar veroverde hij 4 landstitels en haalde hij de finale van de Champions League. Na dat seizoen keerde hij terug naar Duitsland om voor Bayern München te gaan spelen en 3 landstitels haalde. Nadien volgden nog enkel seizoenen bij Barcelona en een seizoen bij Inter waar hij kampioen speelde.

Na Inter was Vidal transfervrij. Hij kiest nu om terug te keren naar Zuid-Amerika. Vidal tekende een contract bij Flamengo tot december 2023. Ook was hij al op bezoek bij de wedstrijd van Flamengo tegen Atlético-MG in de beker. Volgende week zou hij al aansluiten.