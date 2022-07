Barcelona heeft akkoord over De Jong met Man United: broodnodige miljoenen maar wat wil speler zelf?

Barcelona heeft nu toch een akkoord bereikt met Manchester United over een transfersom voor Frenkie de Jong. Nu is het afwachten of de club van nieuwe trainer Erik ten Hag ook nog de middenvelder zelf kan overtuigen.

Barcelona gaat 75 miljoen ontvangen en dat kan via bonussen nog 10 miljoen euro oplopen. Dat de 25-jarige middenvelder naar Engeland verhuist is daardoor echter nog geen uitgemaakte zaak. De Nederlander heeft al verschillende keren herhaald dat hij bij Barcelona wil blijven. De club zou hem ook nog een groot deel loon verschuldigd zijn. Barcelona haalde gisteren de Braziliaan Raphinha binnen en betaalde daar zo'n 72 miljoen euro voor. Gezien de financiële situatie van de club verbaasden vele mensen zich daarover. Barça kan het geld van De Jong dus goed gebruiken. Daarnaast werden ook al Andreas Christensen en Franck Kessié transfervrij binnengehaald. Volgens Mundo Deportivo wordt een transfer van De Jong hierdoor steeds noodzakelijker.