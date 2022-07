De Ketelaere in actie voor Club Brugge, maar: 'Doorbraak in de maak, volgende week medische testen'

Club Brugge haalde het in een oefenwedstrijd op woensdagavond van FC Utrecht: 4-2. Het nieuws van de dag kwam van Charles De Ketelaere.

Charles De Ketelaere speelde namelijk mee met de troepen van Carl Hoefkens in de oefenwedstrijd tegen Utrecht.

Zondag zal hij ook in actie komen in de Supercup naar alle waarschijnlijkheid. Al is een transfer daarmee niet van de baan.

35 miljoen euro

Leeds United zorgde voor de nodige druk, AC Milan is en blijft de droombestemming van CDK. Volgens Fabrizio Romano komt de deal in orde.

De komende dagen zal er een vergelijk komen tussen blauw-zwart en de Italianen voor 35 miljoen euro, volgende week volgen dan de medische testen. De Ketelaere zelf heeft al gesproken met Milan en is er persoonlijk uit.