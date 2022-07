Foutje! Belofte van Club Brugge lekt nieuwe shirt per ongeluk een dag te vroeg

Abakar Sylla gaat wel eens op het matje geroepen zijn. De beloftenspeler vergiste zich van dag en lekte zo per ongeluk het nieuwe shirt van Club Brugge. Uiteraard hadden veel supporters het al opgemerkt en zo is de grote lancering van morgen toch wat om zeep.

Morgen zou het nieuwe shirt officieel bekend gemaakt worden, maar donderdagmorgen pronkte Sylla er al mee op zijn Instagram. De 19-jarige Ivoriaan verwijderde het wel snel, maar het onheil was al geschied.

Club blijft gewoon in de blauw-zwarte kleuren spelen thuis. In de oefenmatchen speelden ze in hun witte uitshirt. In de Supercup gaan ze er voor het eerst in spelen.