'Genk-flop op weg naar SPAL (Serie B)'

Carel Eiting (24) werd vorig seizoen met grote verwachtingen binnengehaald bij Racing Genk, een half seizoen later werd het contract van de Nederlander ontbonden en vertrok hij met stille trom naar Huddersfield.

Bij de Engelse tweedeklasser liep het contract van Eiting onlangs af, waardoor de Nederlander op zoek is naar een nieuwe werkgever. Vorige week leek een transfer naar Volendam, promovendus in de Eredivisie, in de maak, maar de voorbije dagen bleef het daarrond windstil.

Journalist Gianluca Di Marzio liet donderdag echter weten dat Carel Eiting op weg is naar Italië. De Nederlandse middenvelder zou zo goed als rond zijn met SPAL. Volgens de Italiaan worden dit weekend de laatste punten en komma's in het contract besproken, waarna Eiting begin volgende week kan worden voorgesteld.

SPAL eindigde vorig seizoen op de vijftiende plaats in de Serie B, de Italiaanse tweede klasse.