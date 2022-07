Mahrez blijft aan zijde De Bruyne spelen en krijgt lof bij contractverlenging: "Zo veel bijgebracht vanaf eerste moment"

De Bruyne is de enige van de ploeg van 2015 die nog bij City overblijft. Riyad Mahrez blijft in elk geval aan zijn zijde voetballen.

De Algerijn speelt bij Manchester City sinds 2018 en heeft een nieuw contract getekend tot 2025. Bij City is dan ook niets dan lof te horen voor de man die destijds voor bijna 70 miljoen euro overkwam van Leicester en sindsdien aardig zijn stempel gedrukt heeft op het spel van het team uit het blauwe deel van Manchester.

Combinatie van talent en wil om te winnen

"Hij heeft de club zo veel bijgebracht vanaf het eerste moment, met zijn vaardigheid, zijn talent, zijn engagement en zijn wil om te winnen", gooit Director of Football Txiki Begiristain met complimentjes op de site van Man City. "Ik weet dat Pep Guardiola en de rest van de staf enorm genieten van samen te werken met Riyad."

"Hij is één van de meest boeiende wingers in het spelletje", gaat de lofzang verder. "Het is spannend om te weten dat hij deel zal uitmaken van onze voortdurende drive om te proberen nog meer succes te behalen."