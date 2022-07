Na vertrek Sterling is Kevin De Bruyne langst dienende speler bij Manchester City: "Stilaan deel van het meubilair"

Kevin De Bruyne (31) zit al sinds 2015 bij Manchester City. The Citizens hadden destijds 76 miljoen veil om de Rode Duivel weg te plukken bij Wolfsburg.

Dat Kevin De Bruyne sindsdien heel wat spelers zag komen en gaan, is een understatement. Op zijn social media deelde De Bruyne de ploegfoto van het seizoen 2015-2016.

Door het vertrek van Raheem Sterling naar Chelsea is KDB de 'last man standing'. "Deel van het meubilair" grapte De Bruyne bij de foto, waarin hij alle vertrokken spelers zwart-wit had gemaakt.

Kevin De Bruyne beleefde alvast zeven vette jaren bij City, gekruid met vier titels en een FA Cup. De Rode Duivel werd ook twee keer verkozen tot Player of the Year. In 306 wedstrijden voor Man City was de middenvelder goed voor 86 doelpunten en 121 assists. De Bruyne ligt nog drie seizoenen onder contract in Manchester.