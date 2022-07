Premier League-club duwt door en brengt een derde bod uit voor Jonge Rode Duivel

Speelt er komend seizoen een extra Belg in de Premier League? De kans lijkt groter en groter te worden.

Want West Ham United is wel zeer geïnteresseerd in Amadou Onana. De 20-jarige middenvelder heeft zich ondanks zijn jonge leeftijd al meermaals laten gelden als talent en was vorig jaar een van de sterke pionnen op het middenveld bij Lille. Met zijn postuur van 1,95 meter is hij een imposante verdedigende middenvelder.

Eerder had West Ham al een bod gedaan van 23 en 30 miljoen euro maar die werden meteen van tafel geveegd door Lille. De landskampioen van 2021 moest en zou 40 miljoen euro krijgen.

Maar nu is er een extra bod binnengekomen van 38 miljoen, inclusief bonussen. Bij Lille zouden ze het bod in overweging nemen volgens Sky Sports. De kans bestaat wordt dus groter en groter dat hij volgend seizoen in de Premier League zal spelen.