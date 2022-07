Eindelijk helemaal rond: Bayern laat Lewandowski naar Barça vertrekken voor deze som

Vanuit verschillende bronnen wordt het nieuws bevestigd: net na middernacht bereikte Bayern München een akkoord met Barcelona over de transfer van Robert Lewandowski. Intussen is ook zijn transfersom uitgelekt.

De 33-jarige prijsschutter verhuist voor een bedrag van 45 miljoen plus nog eens vijf miljoen aan variabele bonussen naar Catalonië. Dat de transfer er zou komen, ondanks de stugge houding van Bayern, stond in de sterren geschreven. Lewandowski had immers publiekelijk al aangegeven dat hij weg wou.

Daarom wilde de Duitse topclub de transfer ook voor zaterdag afgerond hebben, want vandaag staat de teampresentatie op het programma en de Rekordmeister vreesde de reactie van de supporters op Lewandowski. Die vroeg om vandaag al naar Barcelona te mogen vertrekken. Hij zal maandag voorgesteld worden.