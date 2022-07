Rooney wil oudgediende weglokken bij Manchester United

Wayne Rooney is de nieuwe trainer van DC United en heeft als voordeel dat hij veel contacten heeft in Engeland. Bij zijn ex-club Manchester United heeft hij nu een verdediger op het oog.

Hij wil Phil Jones naar de MLS halen. De 30-jarige verdediger speelt al 11 jaar voor United en heeft 228 wedstrijden op de teller staan voor de Mancunians. Maar de laatste jaren had hij vooral veel pech met blessures en speelde hij in twee seizoenen slechts zes wedstrijden. Hij speelde nog samen met Rooney en die wou hem vorig jaar al naar Derby County halen.

Volgens The Daily Star zou Rooney nu zijn kans schoon zien aangezien Jones over een aflopend contract beschikt en United open staat voor een definitief vertrek. Bij The Reds lijkt hij geen uitzicht meer te hebben op speelminuten gezien de concurrentie en de komst van Lisandro Martinez van Ajax.