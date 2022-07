🎥 Staat Yorbe Vertessen voor jaar van de doorbraak? Jonge Belg in voorbereiding meteen goed voor doelpunt bij PSV

Hoe zal Eden Hazard het seizoen aanvatten met Real Madrid, wat doet Romelu Lukaku bij Inter...? Veel vraagtekens omtrent de Belgen aan de start van het nieuwe seizoen. Eén Belg die wel eens voor het jaar van de doorbraak kan staan is Yorbe Vertessen.

De 21-jarige Vertessen heeft zich de voorbije seizoenen stelselmatig naar boven gewerkt binnen de hiërarchie bij PSV Eindhoven. Van de jeugd van Westerlo trok hij naar PSV om daar via Jong PSV naar de A-ploeg door te stromen.

Vorig seizoen was hij soms titularis bij de Nederlandse topploeg maar moest hij ook vaak tevreden zijn met een functie als invaller. Toch was hij goed voor 6 doelpunten en 3 assists in de Eredivisie. Verdeeld over zijn 782 speelminuten is dat goed voor een doelpunt/assist per 87 minuten.

Dit jaar kan weleens het jaar van de doorbraak zijn voor Vertessen. Ruud Van Nistelrooij nam het roer over als trainer van PSV en kent Vertessen nog goed aangezien de voormalige speler van onder meer Manchester United en Real Madrid voor dit seizoen lange tijd trainer was bij de jeugd van PSV.

PSV oefende dinsdagavond tegen tweedeklasser FC Eindhoven en daarin was Vertessen na 12 minuten al goed voor een doelpunt. Tijdens de voorbereiding is het aan de jonge Belg om zijn plaats te verdienen in de basiself van PSV.