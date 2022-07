Denayer op weg naar de Serie A: tiende van vorig seizoen heeft gesprekken al aangeknoopt

Jason Denayer is op zoek naar een nieuwe club sinds zijn contract bij Lyon afliep. Aan interesse geen gebrek, maar nu lijkt een Italiaanse eersteklasser in pole position te liggen.

Denayer speelde sinds 2018 voor Lyon, maar die verlengden het contract van de 27-jarige Rode Duivel niet. Hij speelde 138 matchen voor de club. Sindsdien is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging en hij werd in verband gebracht met Sevilla en AS Roma.

Maar intussen is Torino in de dans gesprongen. De Italiaanse eersteklasser zou volgens Het Nieuwsblad al aan het onderhandelen zijn met de centrale verdediger en de gesprekken verlopen goed.