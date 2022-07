📷 Manchester United kan rekenen op een Cristiano Ronaldo in topvorm

Heel de zomer wordt er al gesproken over een mogelijke transfer van Cristiano Ronaldo. Wat er ook zal gebeuren, hij zal in topvorm zijn.

Dat Cristiano Ronaldo een trainingsbeest is algemeen bekend. Dit liet hij vandaag ook weer zien op Twitter. Een foto van hem in de gym laten niets aan de verbeelding over. De Portugese superster is in topvorm.

37 jaar is de aanvaller ondertussen, maar op kwestie van fysiek moet hij niet onderdoen voor vele jongeren tegenstanders en ploeggenoten. Vorig seizoen kwam hij 24 keer tot scoren in 38 wedstrijden voor Manchester United.