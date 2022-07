🎥 Albert Sambi Lokonga draagt met doelpunt bij aan klinkende zege Arsenal tegen Chelsea!

Na een seizoen dat vooral in het tweede deel moeizaam verliep, staat Albert Sambi Lokonga toch weer met vertrouwen te voetballen in de voorbereiding op een nieuw seizoen.

Gaat Albert Sambi Lokonga (22) dit seizoen in de plannen passen van Mikel Arteta? De ex-speler van Anderlecht moest vooral in het tweede deel van vorig seizoen vrede nemen met een plek op de bank. Voorbije nacht heeft hij wel punten kunnen scoren.

Florida Cup

Arsenal nam het in de Verenigde Staten op tegen Chelsea in een vriendschappelijk duel, in de 'Florida Cup' met name. De Blues waren niet bepaald op de afspraak en de Gunners grepen hun kans om een ruime 4-0-overwinning te boeken.

Aan de rust stond het in Orlando al 2-0. Gabriel Jesus en Martin Ødegaard hadden gescoord. In de 66ste minuut dikte Bukayo Saka aan tot 3-0. Sambi Lokonga kwam in de 78ste minuut Granit Xhaka vervangen en pikte zijn doelpuntje nog mee: onze landgenoot scoorde in de 92ste minuut met een knappe kopbal op voorzet van Cédric Soares. De Rode Duivel lijkt klaar om zijn stempel te drukken.