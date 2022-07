Xavi zet De Jong als centrale verdediger en legt toch uit

Frenkie de Jong is blijkbaar centrale verdediger geworden bij Barcelona. Door de concurrentie op het middenveld is hij een rij achteruit geschoven. Er werd al gesuggereerd dat hij weggepest zou worden, maar Xavi had een andere uitleg.

De Jong weigert te vertrekken bij Barça terwijl de club het geld van zijn transfer naar Man United goed zou kunnen gebruiken. “Ik ben hier niet om een signaal af te geven”, zei Xavi na de oefenmatch tegen Real Madrid. “Ik heb al met Frenkie gesproken, ik waardeer hem heel erg.”

Een vertrek is echter nog steeds niet uitgesloten. “Hij is een belangrijke speler, maar we moeten ook kijken naar onze financiële situatie.”

Ook voorzitter Joan Laporta wou daar nog iets over zeggen bij ESPN. “Frenkie de Jong is onze speler, we houden echt van hem”, zei Laporta. “We hebben een aantal aanbiedingen voor Frenkie ontvangen, maar we zijn daar vooralsnog niet op ingegaan, omdat we met hem willen praten en precies willen weten wat hij wil.”