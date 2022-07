Rode Duivels hebben laatste sparringpartner vlak voor WK gevonden en 't is nog een lucratieve deal ook

De Rode Duivels gaan vlak voor het WK nog een oefenmatch spelen tegen Egypte en die zal de KBVB geen windeieren leggen. Enkel de handtekeningen moeten nog gezet worden.

Volgens HLN gaan de Rode Duivels in Koeweit tegen Egypte - dat zelf niet gekwalificeerd is voor het WK - spelen. Het is enkel wachten op de officialisering vanuit Caïro. Bondscoach Roberto Martinez zocht nog een tegenstander en eerder werd er over Algerije of de VAE gesproken, maar het wordt dus de ploeg van Mo Salah.

Ze gaan er wel een leuke cent aan overhouden, want Koeweit zou maar liefst een half miljoen over hebben om de oefenmatch te mogen organiseren. Op maandag 14 november komen de Rode Duivels samen in Tubeke om in principe na twee dagen training te vertrekken richting Koeweit. Na de vermoedelijke wedstrijd tegen Egypte vliegt de delegatie uiteindelijk door naar Doha.