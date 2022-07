Theate in twee jaar tijd de duurste Belgische verdediger ooit: "Verfijnd? Het belangrijkste voor een verdediger is dat hij kan verdedigen, toch?"

Arthur Theate is met een transfersom van 22 miljoen euro de duurste Belgische verdediger ooit geworden. Niet slecht voor een speler die twee jaar geleden nog werd afgeserveerd bij Standard. Maar voor Alexander Blessin, zijn ex-coach bij KV Oostende, is het geen verrassing.

“Ik heb nog vaak contact met Arthur en hij maakte een enorme evolutie door. Hij is Rode Duivel, zette zich door in een topcompetitie als de Serie A, waar er erg tactisch wordt gevoetbald, én hij is jong en vooral linksvoetig. Zoek maar eens zo'n zeldzaam profiel: dat is sowieso duur", aldus de Duitser in Het Nieuwsblad.

Theate is wel niet de man van de finesse. “Klopt. Maar het belangrijkste voor een verdediger is dat hij kan verdedigen, toch? Vraag eens aan de spitsen in België tegen wie ze het minst graag speelden? Arthur zal zeker meermaals genoemd worden. Hij is een beest in de duels, zit iedereen op zijn nek en geeft amper ruimte weg. Bovendien is zijn voetballend vermogen ook niet slecht. Hij heeft een goeie linker, zijn kopspel is in orde en er zit een schot in zijn voet. Ja, in de opbouw maakt Theate nog fouten, maar dat is logisch voor een jonge speler."