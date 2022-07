Schreuder heeft zorgen na eerste officiële match met Ajax: "Dit kan natuurlijk niet"

De strijd om de Johan Cruijff Schaal bracht vuurwerk tussen Ajax en PSV. De wedstrijd eindigde op 3-5 in het voordeel van de Eindhovenaren. En daar kon Alfred Schreuder uiteraard niet blij van zijn.

De defensieve zorgen van de ex-trainer van Club Brugge zijn groot. “Vijf tegentreffers kan natuurlijk niet. Dat is zorgwekkend”, zuchtte hij, maar hij wou niet met de vinger wijzen naar doelman Jay Gorter, die bij de derde tegengoal in de fout ging. "Ik heb er geen spijt van dat ik hem heb laten keepen. Het is ook te kort door de bocht om nu al te zeggen dat Remko Pasveer volgende week onze eerste competitiewedstrijd keept. Het lag niet alleen aan Jay dat we hebben verloren."

Maar er zal beter verdedigd moeten worden. “We begonnen heel goed en kwamen snel op 1-0. Daarna verzuimden we een tweede doelpunt te maken. Vervolgens gaven we drie doelpunten zomaar weg. Maar we deden aanvallend ook heel veel dingen goed. Pas na de rode kaart van Calvin Bassey kreeg ik het idee dat het lastig ging worden. Hij wilde te graag, denk ik. Het was een rode kaart waar je een rode kaart voor kan geven.”