'Aanwinst Antwerp is in het land, medische testen ingepland'

Royal Antwerp FC ziet mogelijk een aantal spelers vertrekken, maar aan inkomende zijde is er ook bijna een speler op komst.

Meer zelfs: Arbnor Muja is ondertussen al in het land en volgens Het Nieuwsblad staan enkel medische testen een komst nog in de weg.

Drita

Normaliter zouden die testen moeten meevallen, want vorige week was hij een van de uitblinkers bij Drita, de Europese tegenstander van ... Antwerp.

Bij Drita was hij goed voor 8 doelpunten en 10 assists in 31 wedstrijden, nu lijkt de Kosovaarse belofteinternational op weg naar de Bosuil.