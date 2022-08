Kalidou Koulibaly niet opgezet met uitspraken van ex-voorzitter: "Totaal respectloos"

Internationaal op de radar gekomen dankzij Racing Genk en ettelijke jaren later speler van Chelsea. Kalidou Koulibay heeft enkele weken geleden zijn droomtransfer werkelijkheid zien worden door naar de Premier League te trekken.

Voor hij naar Chelsea trok, zat Koulibaly 8 seizoenen lang bij Napoli. En we vermoeden dat hij wel blij is om weg te zijn gezien de recente uitspraken van zijn ex-voorzitter. De Laurentiis liet namelijk weten dat Afrikaanse spelers een contract moesten tekenen om niet deel te nemen met bepaalde toernooien voor hun land omdat ze in conflict liggen met de Europese speelkalender.

"Totaal respectloos", reageert Koulibaly bij Marca. "Ik kan goed geloven dat mijn afwezigheid lastig was voor Napoli toen ik moest spelen voor Senegal maar de Afrikaanse teams mogen wel wat meer respect krijgen. Het is niet mooi om zo over Afrikaanse spelers en ploegen te denken", vertelt de kapitein van Africa Cup-winnaar Senegal.

Nummer 26

Koulibaly koos ervoor om met nummer 26 te spelen. "En toen zeiden ze me dat niemand met dat nummer had gespeeld sinds John Terry. Ik heb meteen gevraagd of iemand hem kon bellen zodat ik zijn goedkeuring zou hebben. Hij dacht dat het een mop was dat ik hem belde", lacht Koulibaly.