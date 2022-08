Gheysens valt volledig uit de lucht: "Is er beweging in dossier Ekkelenkamp? Da's volledig de verdienste van Overmars"

Paul Gheysens heeft blijkbaar alle sportieve macht aan Marc Overmars gegeven. Die hoeft hem zelfs niet op de hoogte te houden van transferdossiers, zo beweert de voorzitter en sterke man van Antwerp.

Dat Jurgen Ekkelenkamp voor Antwerp heeft gekozen, wist hij blijkbaar niet. Dat hij daarmee Club Brugge de loef afsteekt, zal hem waarschijnlijk wel plezier doen. “Is er beweging in het dossier? Dan is dat volledig de verdienste van Marc Overmars, daar hou ik me niet mee bezig", zei hij aan HLN.

Dit is ook de reden waarom hij de Nederlander binnen haalde als technisch directeur. "De aanwezigheid van Overmars is voor veel spelers een extra factor om voor Antwerp te kiezen. Ik denk niet dat wij nog een nieuw bod hebben gedaan, maar ik durf er niets met zekerheid over zeggen."