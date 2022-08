🎥 Bas Dost scoort voor Utrecht meteen 2 keer

Bas Dost heeft bij zijn terugkeer in de Eredivisie meteen 2 doelpunten gescoord. Zo hielp hij Utrecht aan gelijkspel tegen RKC Waalwijk.

Utrecht opende zijn nieuwe seizoen tegen RKC Waalwijk. RKC begon het best aan de wedstrijd. Ze kwamen met 1-0 op voorsprong dankzij een doelpunt van Dario van den Buijs. De verdediger scoorde op een hoekschop. Nadien ging RKC op zoek naar een 2e doelpunt. Net voor rust verdubbelde Bel Hassani de voorsprong.

Aan het begin van de 2e helft viel Bas Dost in. Al na 7 minuten schoot hij raak. Hij werkte de rebound binnen. 5 minuten voor tijd was Dost daar opnieuw. Hij kopte de 2-2 tegen de touwen. Nadien had hij nog kans om een hattrick te maken, maar hij schoot 2 keer over.