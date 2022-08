Ex-Anderlecht-coach Weiler mag zijn valiezen pakken in Japan na nieuwe verliesmatch

In Japan is René Weiler ontslagen bij Kashima Antlers. De ex-coach van Anderlecht was er pas sinds januari van dit jaar aan de slag, maar de tegenvallende resultaten nekten hem.

Na twee nederlagen en drie gelijke spelen op rij doet Antlers niet meer mee voor de titel in de J-League. En dat kan niet bij de ambitieuze club. Ze staan momenteel zelfs pas vierde. "Vandaag (8/7) hebben we, naar aanleiding van het bespreken van de huidige situatie en toekomstige richting van het voetbal met directeur René Weiler, besloten het contract met wederzijds goedvinden te beëindigen", klinkt het bij de club. 【お知らせ】#antlers



本日(8/7)、レネ ヴァイラー監督とフットボールにおける現状と今後の方向性について協議した結果、双方合意のもと契約を解除することとなりました。



ムルジャコーチ、クレクラーフィジカルコーチについても、契約解除のうえ退任となります。



詳細:https://t.co/NVLoakz2u9 pic.twitter.com/xzcvqnnmF3 — 鹿島アントラーズ (@atlrs_official) August 7, 2022