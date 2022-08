Lokeren-Temse koopt opnieuw stevig in en haalt ex-jeugdproduct van Racing Genk binnen

Eind 2016 kwam hij als 17-jarige piepen bij de eerste ploeg van Racing Genk. Maar na enkele omzwervingen is de carrière van Paolo Sabak nooit echt van de grond gekomen.

Komend uit de jeugdreeksen van onder meer RC Mechelen, Lierse en KV Mechelen moest Paolo Sabak de grote doorbraak maken bij Racing Genk. De Limburgers deden echter te weinig beroep op de centrale middenvelder en verkochten hem voor een half miljoen euro aan NEC.

Daar schipperde Sabak tussen de A-ploeg en de beloteploeg maar werd zijn contract in maart 2020 niet verlengd. Een maand later dook hij op bij het Canadese Forge FC maar ook daar was het verhaal in januari 2022 uitgeschreven. Begin dit jaar oefende Sabak mee met Virton maar toch koos hij ervoor om voor Lokeren-Temse te spelen volgend seizoen in tweede amateur.