Barcelona vindt oplossingen: Piqué en Busquets stemmen in met loonsverlaging en club gaat nog meer van Barça Studios verkopen

Vijf dagen voor de eerste competitiematch van Barcelona en topaankopen zoals Robert Lewandowski staan nog altijd niet op de officiële spelerslijst. De Catalanen krijgen voorlopig geen groen licht van La Liga omdat hun financiële cijfers nog niet in orde zijn.

Gisteren bracht The Athletic al aan het licht dat ze het contract van Frenkie de Jong nietig willen laten verklaren. Die gaat daar niet mee akkoord. Gerard Piqué zou wel terug willen gaan naar zijn oude contract, maar dat is volstaat niet. De verkoop van De Jong zou voldoende geld in het laatje brengen, maar die wil dan weer niet vertrekken omdat Barça hem nog 17 miljoen aan achterstallig loon moet.

Dus grijpt Barcelona terug op een techniek die ze al twee keer eerder hebben toegepast: de verkoop van de tv-rechten. Ze hebben al eens 25 procent van Barça Studios verkocht en ook 10 en 15 procent van hun tv-rechten. Goed voor samen meer dan 600 miljoen. Maar dat volstaat nog steeds niet. Als blijkt dat het nodig is zou Barça nog eens 24,5 procent van Barça Studios, de studio die al het audiovisuele materiaal voor Barcelona ontwikkelt, verkopen. Ook deze deal kan weer 100 miljoen euro in het laatje brengen. Mocht dit doorgaan, dan blijft de club iets meer dan de helft van Barça Studios in het eigen bezit houden.

Zo zouden ze aankopen Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski en Jules Koundé én de verlengde spelers Sergi Roberto en Ousmane Dembélé speelgerechtigd kunnen krijgen.